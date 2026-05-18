В Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске продолжается строительство двух специализированных объектов: Центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО и Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, оба объекта являются знаковыми для территории Мультицентра. Первый позволит участникам СВО осваивать новые профессиональные направления, запускать собственное производство и выпускать востребованные изделия. Второй центр решает прикладную задачу — здесь будут ремонтировать технические средства реабилитации, от которых напрямую зависит мобильность людей.

«Сроки напряжённые, поэтому подрядчик должен держать высокий темп, работать по всем возможным фронтам и быстро закрывать вопросы по проекту, экспертизе и инженерным сетям», — подчеркнул вице-губернатор.

По итогам выезда Евгений Барановский поручил организовать работу во вторую смену и вести строительно-монтажные работы по всем возможным направлениям, включая благоустройство территории. Отдельные поручения касаются инженерных сетей, улично-дорожной инфраструктуры и прохождения проектной документации через ГАУ «Леноблэкспертиза» в онлайн-режиме.

