Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске продолжается строительство двух специализированных объектов: Центра по развитию предпринимательства и деловой активности участников СВО и Центр по обучению ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский, оба объекта являются знаковыми для территории Мультицентра. Первый позволит участникам СВО осваивать новые профессиональные направления, запускать собственное производство и выпускать востребованные изделия. Второй центр решает прикладную задачу — здесь будут ремонтировать технические средства реабилитации, от которых напрямую зависит мобильность людей.

«Сроки напряжённые, поэтому подрядчик должен держать высокий темп, работать по всем возможным фронтам и быстро закрывать вопросы по проекту, экспертизе и инженерным сетям», — подчеркнул вице-губернатор.

По итогам выезда Евгений Барановский поручил организовать работу во вторую смену и вести строительно-монтажные работы по всем возможным направлениям, включая благоустройство территории. Отдельные поручения касаются инженерных сетей, улично-дорожной инфраструктуры и прохождения проектной документации через ГАУ «Леноблэкспертиза» в онлайн-режиме.

В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);

  • Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);

  • Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).

Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

