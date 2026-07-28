Мужчину приговорили к 2 годам колонии общего режима за кражу сумки с 2,3 миллиона рублей 16 мая в торговом центре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Потерпевший забыл сумку с деньгами в туалете. Когда он вернулся, вещи уже не было. Подсудимый забрал сумку, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал.

До задержания мужчина успел потратить 127 тысяч рублей. Оставшиеся деньги вернули владельцу. Суд признал фигуранта виновным в краже в особо крупном размере.