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Мужчина нашел сумку с миллионами рублей в туалете в Петербурге

Мужчину приговорили к 2 годам колонии общего режима за кражу сумки с 2,3 миллиона рублей 16 мая в торговом центре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Потерпевший забыл сумку с деньгами в туалете. Когда он вернулся, вещи уже не было. Подсудимый забрал сумку, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдал.

До задержания мужчина успел потратить 127 тысяч рублей. Оставшиеся деньги вернули владельцу. Суд признал фигуранта виновным в краже в особо крупном размере.

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Новости Социум

В деревне Яльгелево продолжается подготовка к открытию фельдшерско-акушерского пункта

Готовность объекта проинспектировал вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. Строительство велось с задержками, однако сейчас, по словам вице-губернатора, ремонт близок к завершению.

Медицинский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов будут вести терапевт и фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику в ФАП будет приезжать акушер-гинеколог. Внутри здания оборудованы прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также современные санитарные узлы. На втором этаже для медицинских работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры общей площадью 54 квадратных метра.

Александр Кялин отметил, что ремонт ФАПа был затянутым, однако сейчас завершаются последние отделочные работы, а все необходимое оборудование уже закуплено. Финансирование строительства осуществлялось из областного бюджета. В ближайшее время предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Открытие ФАПа в Яльгелево запланировано на начало сентября.

«Объект должен быть полностью готов, чист и оснащён всем необходимым», — подчеркнул вице-губернатор. 

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Теги

Яльгелево ФАП Здравоохранение в Ленобласти

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