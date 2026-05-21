weather 18.7°
$ 70.95
81.98

Главная / Новости / Роспотребнадзор назвал три самых опасных вида клещей в России

Новости Социум

Роспотребнадзор назвал три самых опасных вида клещей в России

Лесной, таежный и собачий (луговой) клещи несут наибольшую эпидемиологическую угрозу для жителей России, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Роспотребнадзор назвал три самых опасных вида клещей в России - Именно эти три вида являются основными переносчиками опасных для человека инфекций на территории стр
Фото: Freepik.

По его словам, именно эти три вида являются основными переносчиками опасных для человека инфекций на территории страны. Лесной, таежный и собачий клещи встречаются в большинстве регионов.

Особое внимание специалист уделил южным территориям. В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области водятся клещи рода Hyalomma, которые способны переносить вирус лихорадки Крым-Конго.

Вам будет интересно
Почти половина жителей Ленобласти по плану вакцинации привилась от клещей
На аппаратном совещании председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков доложил, что почти 50 процентов жителей региона от плана...
18.05.2026
218

Теги

Россия роспотребнадзор клещ
Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Вам будет интересно
Из Ленинградской области отправилась крупная партия гумпомощи бойцам СВО
Более 20 тонн строительных материалов и инструментов отправили волонтеры российским военнослужащим. Фото: Народный фронт | Ленинградская область/ ВКон...
20.05.2026
228

Теги

БПЛА СВО минобороны Россия

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться