Лесной, таежный и собачий (луговой) клещи несут наибольшую эпидемиологическую угрозу для жителей России, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, именно эти три вида являются основными переносчиками опасных для человека инфекций на территории страны. Лесной, таежный и собачий клещи встречаются в большинстве регионов.

Особое внимание специалист уделил южным территориям. В Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области водятся клещи рода Hyalomma, которые способны переносить вирус лихорадки Крым-Конго.