В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере против самозанятой Елизаветы Пигуль. По версии следствия, девушка незаконно получила социальный контракт на 350 тысяч рублей, скрыв превышение дохода на 56 рублей в месяц.

Соцконтракт был выдан как малоимущей на развитие бизнеса. По условиям программы доход за три месяца не должен был превышать 40 332 рубля. Следствие считает, что доход Елизаветы оказался выше допустимого на 168 рублей за весь период, пишет Бизнес ФМ.

Сама Пигуль утверждает, что полностью соответствовала условиям, вовремя сдавала отчеты и выполнила контракт на 100%. Она также сообщила, что в декабре ее вызвали на допрос, изъяли телефон и оказывали психологическое давление, требуя признать, что она намеренно ввела соцзащиту в заблуждение.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов считает, что необходимо разобраться в ситуации, так как сумма, из-за которой обвиняют Елизавету, кажется незначительной. Он предположил, что здесь может быть ошибка или недопонимание.

Дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.