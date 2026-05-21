Самозанятую россиянку обвинили в мошенничестве из-за превышения дохода на 56 рублей

Самозанятую россиянку обвинили в мошенничестве из-за превышения дохода на 56 рублей

В Воронеже возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере против самозанятой Елизаветы Пигуль. По версии следствия, девушка незаконно получила социальный контракт на 350 тысяч рублей, скрыв превышение дохода на 56 рублей в месяц.

Соцконтракт был выдан как малоимущей на развитие бизнеса. По условиям программы доход за три месяца не должен был превышать 40 332 рубля. Следствие считает, что доход Елизаветы оказался выше допустимого на 168 рублей за весь период, пишет Бизнес ФМ.

Сама Пигуль утверждает, что полностью соответствовала условиям, вовремя сдавала отчеты и выполнила контракт на 100%. Она также сообщила, что в декабре ее вызвали на допрос, изъяли телефон и оказывали психологическое давление, требуя признать, что она намеренно ввела соцзащиту в заблуждение.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гагарин» Игорь Симонов считает, что необходимо разобраться в ситуации, так как сумма, из-за которой обвиняют Елизавету, кажется незначительной. Он предположил, что здесь может быть ошибка или недопонимание.

Дело Елизаветы Пигуль отправили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

мошенничество соцконтракт уголовное дело
Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

БПЛА СВО минобороны Россия

