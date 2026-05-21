В Госдуме разработали законопроект о защите добросовестных покупателей жилья

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство для защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива направлена на изменение правил возврата квартир по сделкам, признанным недействительными.

Согласно предложенным поправкам, продавец сможет вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направлены на оценку в Росреестр и Верховный суд РФ.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев. Они отметили, что суды нередко признают сделки недействительными, если продавец действовал под давлением, обманом или не осознавал своих действий. При этом деньги к моменту суда уже могут быть потрачены, и добросовестные покупатели остаются без квартиры и без средств.

Дмитрий Гусев заявил, что государство должно защищать добросовестных участников сделок и обеспечивать баланс интересов сторон. Ярослав Нилов подчеркнул важность обеспечения безопасности сделок на вторичном рынке жилья.

Перед внесением документов в Госдуму депутаты намерены получить отзывы и предложения от профильных ведомств.

Новости СВО

Силы ПВО за ночь сбили 121 украинский беспилотник

За ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Калмыкией, Крымом и акваторией Каспийского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь над регионом силы ПВО сбили свыше 30 беспилотников.  В Сызрани при атаке БПЛА погибли два человека, есть пострадавшие, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

