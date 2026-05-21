В Ленинградской области прошла «Ночь музеев», которая собрала рекордное количество гостей — 18 тысяч человек. Это на треть больше, чем в прошлом году.

В акции приняли участие Музейное агентство, Центр реставрации в Рождествено, ММК «Дорога жизни», Парковое агентство, а также муниципальные и частные площадки, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Особенно популярной стала площадка в Старой Ладоге, где проходили бои реконструкторов. Для детей были организованы потешные сражения с безопасными мечами. Музей-заповедник впервые обошел Выборгский замок по посещаемости, приняв 7100 посетителей

Всего в акции приняли участие 36 площадок — от Выборга до Рождествено.