Главная / Новости / «Ночь музеев» в Ленобласти собрала рекордное количество посетителей

«Ночь музеев» в Ленобласти собрала рекордное количество посетителей

В Ленинградской области прошла «Ночь музеев», которая собрала рекордное количество гостей — 18 тысяч человек. Это на треть больше, чем в прошлом году.

«Ночь музеев» в Ленобласти собрала рекордное количество посетителей
В акции приняли участие Музейное агентство, Центр реставрации в Рождествено, ММК «Дорога жизни», Парковое агентство, а также муниципальные и частные площадки, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Особенно популярной стала площадка в Старой Ладоге, где проходили бои реконструкторов. Для детей были организованы потешные сражения с безопасными мечами. Музей-заповедник впервые обошел Выборгский замок по посещаемости, приняв 7100 посетителей

Всего в акции приняли участие 36 площадок — от Выборга до Рождествено.

ночь музеев Ленобласть Дрозденко
Новости Происшествия Главное

В Ленинградской области снова объявлена опасность БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона.

В Ленинградской области режим опасности БПЛА, сообщает днем, 21 мая, губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — заявил глава региона.

Ранее беспилотная опасность вводилась над территорией Лужского района. В 13:04 часов по мск глава региона сообщил об отмене режима.

опасность БПЛА

