Власти Китая приняли решение продлить безвизовый въезд для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Россияне с обычным загранпаспортом могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней для бизнеса, туризма, посещения достопримечательностей, родственников и друзей, а также транзита.

Решение было принято на фоне визита российского лидера в Пекин.

Вам будет интересно Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...

Напомним, Китай ввел пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года.