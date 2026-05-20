weather 16°
$ 71.29
82.79

Главная / Новости / Безвизовый режим для россиян в Китае продлен до конца 2027 года

Новости Социум Главное

Безвизовый режим для россиян в Китае продлен до конца 2027 года

Власти Китая приняли решение продлить безвизовый въезд для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Безвизовый режим для россиян в Китае продлен до конца 2027 года - Власти Китая приняли решение продлить безвизовый въезд для граждан России до 31 декабря 2027 года.
Фото: ivbg.ru

Россияне с обычным загранпаспортом могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней для бизнеса, туризма, посещения достопримечательностей, родственников и друзей, а также транзита.

Решение было принято на фоне визита российского лидера в Пекин.

Вам будет интересно
Куда можно улететь из России прямыми рейсами этим летом
Этим летом российские туристы смогут отправиться в 32 страны прямыми рейсами, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это на четверть меньше,...
19.05.2026
289

Напомним, Китай ввел пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года.

Теги

безвизовый въезд Китай Россия туризм
Новости Происшествия

У Большой Ижоры мопед влетел в дерево, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло утром 19 мая на 1-м км автодороги «Большая Ижора - Бронка – Пеники» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 46-летний водитель мопеда Racer Alpha RC50 не справился с управлением и, съехав в кювет, влетел в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Предварительно, транспорт не был зарегистрирован, права управления им у водителя не было. Проводится проверка.

Вам будет интересно
17-летний подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника в кафе Петербурга
В одном из кафе быстрого питания на Выборгском шоссе в Петербурге между двумя подростками вспыхнул конфликт, который перерос в поножовщину. Фото: Free...
18.05.2026
439

Теги

погиб водитель Ленобласть Ломоносовский район

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться