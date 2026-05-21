Депутаты Ленобласти смягчили условия получения пособия для многодетных семей

На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты приняли в первом и третьем чтениях изменения в региональный Социальный кодекс.

Фото: lenoblzaks.ru

Поправки, предложенные Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко (все — фракция «Единая Россия»), уточняют норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, и приводят областной закон в соответствие с федеральным законодательством.

Изменения вносятся в статью 2.13 Соцкодекса. Согласно новой норме, многодетная семья с детьми до 17 лет сохраняет право на ежемесячное пособие даже в том случае, если доход в последнем месяце периода, на который оно было назначено (или в течение следующих трёх месяцев), превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Главное условие — превышение составляет не более 10 процентов. В такой ситуации пособие назначается и выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в Ленинградской области на дату обращения. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям неоднократно обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения доходов. Принятые поправки позволяют избежать этой ситуации, сохраняя поддержку для семей даже при небольшом выходе за пределы установленного порога.

В Госдуме разработали законопроект о защите добросовестных покупателей жилья

Депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство для защиты добросовестных покупателей жилья. Инициатива направлена на изменение правил возврата квартир по сделкам, признанным недействительными.

Согласно предложенным поправкам, продавец сможет вернуть себе жилье только после полного возврата покупателю всех полученных денег. Законопроекты уже направлены на оценку в Росреестр и Верховный суд РФ.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев. Они отметили, что суды нередко признают сделки недействительными, если продавец действовал под давлением, обманом или не осознавал своих действий. При этом деньги к моменту суда уже могут быть потрачены, и добросовестные покупатели остаются без квартиры и без средств.

Дмитрий Гусев заявил, что государство должно защищать добросовестных участников сделок и обеспечивать баланс интересов сторон. Ярослав Нилов подчеркнул важность обеспечения безопасности сделок на вторичном рынке жилья.

Перед внесением документов в Госдуму депутаты намерены получить отзывы и предложения от профильных ведомств.

