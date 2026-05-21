weather 18.8°
$ 70.95
81.98

Главная / Новости / Погибшим под Приозерском байкером оказался миллиардер Михаил Смирнов – СМИ

Новости Происшествия

Погибшим под Приозерском байкером оказался миллиардер Михаил Смирнов – СМИ

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Приозерском районе Ленобласти байкер столкнулся со встречным автомобилем. Водитель мотоцикла умер до приезда скорой помощи.

По данным СМИ, погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов. Он не справился с управлением.

Михаил Смирнов был крупным бизнесменом с десятком юридических лиц — являлся совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» (один из крупнейших бункеровщиков в порту Петербурга и на Северо-Западе), занимал пост председателя совета директоров БТК. До 2024 года владел 50% доли в ООО «Нева Ойл» (компания входила в группу БТК). Также Смирнов связан с компаниями в сфере логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов.

В 2024 году он занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» России по версии издания «Деловой Петербург» с состоянием 7,79 млрд руб.

Вам будет интересно
Байкер погиб, выехав на «встречку» в Приозерском районе
Смертельное ДТП произошло на 49-м км автодороги Пески – Сосново – Подгорье в Приозерском районе Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО. Как...
21.05.2026
162

Теги

ДТП погиб водитель Ленобласть Приозерский район
Новости Социум

Около 500 специалистов первичного звена приняли участие в «Школе терапевтов Ленинградской области — 2026»

В Ленинградской области прошла ежегодная обучающая конференция для специалистов первичного звена «Школа терапевтов Ленинградской области — 2026».

Около 500 специалистов первичного звена приняли участие в «Школе терапевтов Ленинградской области — 2026» - В Ленинградской области прошла ежегодная обучающая конференция для специалистов первичного звена «Шк
Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В мероприятии приняли участие терапевты, врачи общей практики, кардиологи и фельдшеры — всего около 500 человек. Специалисты обсудили современные подходы к клинической практике терапевта, роль лабораторных исследований, организацию центров здоровья, а также вопросы обезболивания.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что подобные мероприятия дают новый импульс повседневной работе.

«Это возможность для общения и обмена опытом, получения новых знаний и совершенствования навыков. Всё это, в конечном итоге, способствует повышению качества оказания медицинской помощи пациентам Ленинградской области», — подчеркнул Жарков.

В ходе конференции почётными грамотами комитета по здравоохранению были награждены врачи-терапевты из Приозерского, Киришского, Сланцевского, Подпорожского, Бокситогорского, Тихвинского и Выборгского районов.

Областная медицина в 2025 году сделала очередной рывок вперёд. За год открылись крупный реабилитационный центр и новая поликлиника, обновлялись больницы, появились новые ФАПы. Также сократились сроки ожидания приёма у врачей, а сам регион стал лидером по темпу роста продолжительности жизни и снижению смертности. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.

Теги

Ленобласть Здравоохранение в Ленобласти

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться