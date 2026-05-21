Ранее ivbg.ru сообщал, что в Приозерском районе Ленобласти байкер столкнулся со встречным автомобилем. Водитель мотоцикла умер до приезда скорой помощи.

По данным СМИ, погибшим оказался миллиардер Михаил Смирнов. Он не справился с управлением.

Михаил Смирнов был крупным бизнесменом с десятком юридических лиц — являлся совладельцем ООО «Балтийская топливная компания» (один из крупнейших бункеровщиков в порту Петербурга и на Северо-Западе), занимал пост председателя совета директоров БТК. До 2024 года владел 50% доли в ООО «Нева Ойл» (компания входила в группу БТК). Также Смирнов связан с компаниями в сфере логистики, ресторанного бизнеса, недвижимости и финансов.

В 2024 году он занял 108-е место в «Рейтинге миллиардеров» России по версии издания «Деловой Петербург» с состоянием 7,79 млрд руб.