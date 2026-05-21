Сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов прокомментировал создание первого в России школьного конькобежного клуба, который появится в 47 регионе по итогам договоренностей на Первом Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области.

Отвечая на вопрос ivbg.ru о перспективах проекта, он отметил, что Ленинградская область традиционно является спортивным регионом, где здоровый образ жизни выбирает 61% жителей. По его словам, спорт популярен среди всех возрастных групп и охватывает как летние, так и зимние виды активности.

«Областная команда намерена довести показатель вовлечения жителей в занятия спортом до 70% к 2030 году. Одним из важнейших условий для этого является наличие максимально доступной и комфортной инфраструктуры. В регионе ежегодно увеличивается количество современных спортивных объектов и клубов при них. Появление конькобежного центра станет значимым событием. Учитывая уникальность проекта, он наверняка заинтересует наших юных жителей, - отметил сенатор.

Отдельное внимание он уделил развитию школьного спорта. По его словам, в Ленобласти уже работают 366 школьных спортивных клубов, а также проводятся различные соревнования, включая Лигу школьного спорта.

«Губернатор уделяет особое внимание школьному спорту. Наш регион является одним из лидеров в этом направлении», — отметил Перминов, выразив уверенность, что возможности для занятий спортом и самореализации школьников в области будут и дальше расширяться.