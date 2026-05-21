Прокуратура взяла на контроль ход строительства спорткомплекса при Гатчинском госуниверситете

Новости Социум

Прокуратура взяла на контроль ход строительства спорткомплекса при Гатчинском госуниверситете

На текущий момент готовность объекта составляет 90%.

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура Гатчины контролирует строительство спортивного комплекса Гатчинского государственного университета. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства по Ленинградской области.

«В ходе проверки городской прокуратурой оценены степень готовности объекта, соблюдение сроков строительства и подключения к инженерным сетям», — указано в сообщении.

Сейчас готовность объекта составляет 90%. Рабочие выполняют подключение объекта к электроснабжению, проводят работы по отделке и благоустройству прилегающей территории.

Новости Происшествия Главное

В Ленинградской области снова объявлена опасность БПЛА

Об этом сообщил губернатор региона.

Фото: ivbg. ru

В Ленинградской области режим опасности БПЛА, сообщает днем, 21 мая, губернатор Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — заявил глава региона.

Ранее беспилотная опасность вводилась над территорией Лужского района. В 13:04 часов по мск глава региона сообщил об отмене режима.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
