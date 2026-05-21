weather 14°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / Россиян предупредили о фейковых видео с анонсом выплат

Новости Социум

Россиян предупредили о фейковых видео с анонсом выплат

Злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации подобных видео.

Мошенники стали рассылать в интернете сгенерированные видео с участием официальных лиц или знаменитостей, обещающих россиянам выплаты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова.


«С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции», — рассказала эксперт.

Еще одна уловка аферистов — сообщения о якобы спецвыплатах семьям с детьми. Мошенники убеждают жертв переходить по ссылкам из мессенджеров на поддельные сайты, имитирующие «Госуслуги». Если ввести свои личные данные на подобных порталах, злоумышленники могут получить доступ к вашим средствам и документам, предупредила Богданова.

Вам будет интересно
Мошенники используют поддельные сайты с графиком отключений воды для кражи аккаунтов на «Госуслугах»
Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. Они создают фальшивые сайты, которые внешне похожи на официальные ресурсы управляющих компаний. Н...
18.05.2026
246

Фото: magnific

Теги

мошенники Фейки ИИ
Новости Происшествия Главное

ПВО в Ленобласти уничтожили один БПЛА — губернатор

Глава региона сообщил об уничтожении одного беспилотника.

ПВО в Ленобласти уничтожили один БПЛА — губернатор - Глава региона сообщил об уничтожении одного беспилотника.

В Ленинградской области уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Об этом вечером, 21 мая, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

"На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области, - уточнил глава области.

Ранее Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности в Ленинградской области.

Вам будет интересно
Герой России рассказал о роли казаков в беспилотных войсках
В составе войск беспилотных систем Минобороны РФ формируются специализированные казачьи отряды. Это позволит систематизировать боевой опыт и обеспечит...
21.05.2026
136

Теги

Александр Дрозденко БПЛА

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться