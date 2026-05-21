В России нет планов по введению обязательного устного экзамена по истории для 11 классов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Про 11-й класс — пока в планах нет, значит, не думаем об этом, да, и не отвлекаемся на это. Обо всех изменениях, которые, если будут в будущем, мы обязательно задолго всех предупредим», — цитирует главу ведомства РБК.
При этом для выпускников 9-х классов устный экзамен по истории все же станет обязательным. Его начнут проводить с февраля 2028 года.
