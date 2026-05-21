В Ленинградской области прошла ежегодная обучающая конференция для специалистов первичного звена «Школа терапевтов Ленинградской области — 2026».

В мероприятии приняли участие терапевты, врачи общей практики, кардиологи и фельдшеры — всего около 500 человек. Специалисты обсудили современные подходы к клинической практике терапевта, роль лабораторных исследований, организацию центров здоровья, а также вопросы обезболивания.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что подобные мероприятия дают новый импульс повседневной работе.

«Это возможность для общения и обмена опытом, получения новых знаний и совершенствования навыков. Всё это, в конечном итоге, способствует повышению качества оказания медицинской помощи пациентам Ленинградской области», — подчеркнул Жарков.

В ходе конференции почётными грамотами комитета по здравоохранению были награждены врачи-терапевты из Приозерского, Киришского, Сланцевского, Подпорожского, Бокситогорского, Тихвинского и Выборгского районов.

