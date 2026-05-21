Около 500 специалистов первичного звена приняли участие в «Школе терапевтов Ленинградской области — 2026»

В Ленинградской области прошла ежегодная обучающая конференция для специалистов первичного звена «Школа терапевтов Ленинградской области — 2026».

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

В мероприятии приняли участие терапевты, врачи общей практики, кардиологи и фельдшеры — всего около 500 человек. Специалисты обсудили современные подходы к клинической практике терапевта, роль лабораторных исследований, организацию центров здоровья, а также вопросы обезболивания.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что подобные мероприятия дают новый импульс повседневной работе.

«Это возможность для общения и обмена опытом, получения новых знаний и совершенствования навыков. Всё это, в конечном итоге, способствует повышению качества оказания медицинской помощи пациентам Ленинградской области», — подчеркнул Жарков.

В ходе конференции почётными грамотами комитета по здравоохранению были награждены врачи-терапевты из Приозерского, Киришского, Сланцевского, Подпорожского, Бокситогорского, Тихвинского и Выборгского районов.

Областная медицина в 2025 году сделала очередной рывок вперёд. За год открылись крупный реабилитационный центр и новая поликлиника, обновлялись больницы, появились новые ФАПы. Также сократились сроки ожидания приёма у врачей, а сам регион стал лидером по темпу роста продолжительности жизни и снижению смертности. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас.

Ливни с грозой снова пройдут в Ленобласти на этой неделе

Штормовое предупреждение ввели в регионе до выходных.

Гидрометцентр России ввел «желтый» уровень погодной опасности в Ленинградской области. До 23 мая в регионе ожидаются ливни и грозы.

«Гроза. Период предупреждения до 10 ч. 23 мая. Местами грозы, ливни», — передают синоптики.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
