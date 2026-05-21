Главная / Новости / В деревне под Всеволожском завершают ремонт водопроводных сетей

Новости Социум

В деревне под Всеволожском завершают ремонт водопроводных сетей

Порядка 4 километров обновленных коммуникаций получат жители деревни Проба.

Фото: Леноблводоканал

«Леноблводоканал» завершает ремонтные работы на водопроводных сетях в деревне проба Всеволожского района. Специалисты повысили надежность водоснабжения для многоквартирного дома, предприятия и коттеджного поселка.

Как рассказали в компании, всего специалисты обновили порядка четырех километров коммуникаций. Работы проводятся в в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» при поддержке федерального бюджета. Ремонт коммуникаций завершен на 95%.

«Протяжённость новых сетей — порядка 4 км, установлено 18 колодцев. Два километра труб проложены по жилому массиву, остальные — по лесной зоне. Подключение новой ветки осуществляется от уже существующего трубопровода. Стоимость работ по контракту составляет 68,6 млн рублей», — рассказали в «Леноблводоканале».


всеволожск Леноблводоканал
В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса

В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ. 

вредные продукты Петербург Россельхознадзор

