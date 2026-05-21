Порядка 4 километров обновленных коммуникаций получат жители деревни Проба.
«Леноблводоканал» завершает ремонтные работы на водопроводных сетях в деревне проба Всеволожского района. Специалисты повысили надежность водоснабжения для многоквартирного дома, предприятия и коттеджного поселка.
Как рассказали в компании, всего специалисты обновили порядка четырех километров коммуникаций. Работы проводятся в в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» при поддержке федерального бюджета. Ремонт коммуникаций завершен на 95%.
«Протяжённость новых сетей — порядка 4 км, установлено 18 колодцев. Два километра труб проложены по жилому массиву, остальные — по лесной зоне. Подключение новой ветки осуществляется от уже существующего трубопровода. Стоимость работ по контракту составляет 68,6 млн рублей», — рассказали в «Леноблводоканале».