Энергетики завершили подготовку инфраструктуры региона к летнему пожароопасному периоду.

В Ленинградской области завершили работы по обеспечению стабильности энергетического комплекса в пожароопасный сезон. Доклады об этом прозвучали 20 мая в ходе заседания регионального штаба по электроснабжению.

В преддверии сезона высоких температур организации полностью укомплектовали аварийные бригады необходимым персоналом, спецтехникой и запасами топлива. Весь персонал прошел инструктажи и учения, а на предприятиях уже началась реализация ремонтных программ. Также в регионе организовано круглосуточное дежурство.

Особое внимание в ходе совещания уделили подготовке к экзаменационному периоду. Все электроснабжающие организации провели внеплановые проверки оборудования, обеспечивающего энергией школы региона.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов напомнил о важности строгого контроля за состоянием лесных массивов вблизи линий электропередачи. Приоритетной задачей на лето обозначен оперативный вывоз порубочных остатков после расчистки просек, так как скопившаяся щепа и сухостой в условиях жаркой погоды представляют серьезную пожарную угрозу.

Кроме того, по поручению главы комитета сетевые компании обязаны организовать работу «горячих линий» для максимально быстрой обратной связи с жителями области.