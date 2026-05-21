weather 14°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / Энергетический комплекс Ленобласти готов к пожароопасному сезону

Новости Социум

Энергетический комплекс Ленобласти готов к пожароопасному сезону

Энергетики завершили подготовку инфраструктуры региона к летнему пожароопасному периоду.

В Ленинградской области завершили работы по обеспечению стабильности энергетического комплекса в  пожароопасный сезон. Доклады об этом прозвучали 20 мая в ходе заседания регионального штаба по электроснабжению.

В преддверии сезона высоких температур организации полностью укомплектовали аварийные бригады необходимым персоналом, спецтехникой и запасами топлива. Весь персонал прошел инструктажи и учения, а на предприятиях уже началась реализация ремонтных программ. Также в регионе организовано круглосуточное дежурство.

Особое внимание в ходе совещания уделили подготовке к экзаменационному периоду. Все электроснабжающие организации провели внеплановые проверки оборудования, обеспечивающего энергией школы региона.

Председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов напомнил о важности строгого контроля за состоянием лесных массивов вблизи линий электропередачи. Приоритетной задачей на лето обозначен оперативный вывоз порубочных остатков после расчистки просек, так как скопившаяся щепа и сухостой в условиях жаркой погоды представляют серьезную пожарную угрозу.

Кроме того, по поручению главы комитета сетевые компании обязаны организовать работу «горячих линий» для максимально быстрой обратной связи с жителями области.

Вам будет интересно
Ливни с грозой снова пройдут в Ленобласти на этой неделе
Штормовое предупреждение ввели в регионе до выходных.Гидрометцентр России ввел желтый уровень погодной опасности в Ленинградской области. До 23 мая...
21.05.2026
133

Теги

Ленобласть пожароопасный сезон
Новости Происшествия Главное

ПВО в Ленобласти уничтожили один БПЛА — губернатор

Глава региона сообщил об уничтожении одного беспилотника.

ПВО в Ленобласти уничтожили один БПЛА — губернатор - Глава региона сообщил об уничтожении одного беспилотника.

В Ленинградской области уничтожен один беспилотный летательный аппарат. Об этом вечером, 21 мая, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко.

"На данный момент силами ПВО сбит 1 БПЛА над территорией Ленинградской области, - уточнил глава области.

Ранее Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности в Ленинградской области.

Вам будет интересно
Герой России рассказал о роли казаков в беспилотных войсках
В составе войск беспилотных систем Минобороны РФ формируются специализированные казачьи отряды. Это позволит систематизировать боевой опыт и обеспечит...
21.05.2026
136

Теги

Александр Дрозденко БПЛА

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться