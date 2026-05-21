Эксперты ВТБ провели исследование*, приуроченное к конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), по результатам которого выяснили, что почти половина россиян (46%) хотели бы завести персонального ИИ-агента.

В центре внимания – цифровой помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ), который знает распорядок жизни, анализирует данные и помогает принимать решения. Опрос показал, что большинство респондентов (87%) уже слышали о подобных технологиях, а 66% считают идею персонального ИИ-агента понятной или полностью понятной.

Помимо этого, большинство респондентов воспринимают цифровой помощник как инструмент повышения продуктивности, а не способ развлечения. То есть, в первую очередь, для помощи с рабочими задачами, обучения и развития навыков, планирования дня или для автоматизации бытовых задач (покупки, рекомендаций по ЗОЖ).

Для создания личных ИИ-агентов требуется сообщать им большой объем информации о личной жизни и рабочей сфере. В основном россияне готовы предоставить ИИ-агенту доступ к истории поиска и активности в интернете (43%), геолокации (42%), медицинским данным (33%), биографии (27%), финансовой информации (26%), личным фото и видеоархивам (19%), личной переписке (15%). Совсем не готовы делиться какой-либо информацией о себе 27% россиян. Регулярно обновлять эту информацию готовы 41% опрошенных.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик заявил:

«Личные цифровые помощники в ближайшие годы могут стать такой же нормой, какой в свое время стали смартфоны. Пользователи, которые освоят технологию сейчас, в будущем получат принципиальное преимущество».

Эксперты также отметили, что вероятность утечки данных является у россиян главным опасением при работе с использованием ИИ-агентов. Об этом сказали 72% участников опроса.

*опрос, апрель 2026г., выборка 1 500 респондентов в возрасте 18-65 лет, города свыше 100 тыс. человек.