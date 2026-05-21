ФССП провела в регионе свыше 1730 процедур ареста имущества должников.

В 2026 году сотрудники ФССП по Ленинградской области провели 1730 процедур ареста имущества, принадлежащего должникам, на общую сумму в 1,1 млрд рублей.

Часть изъятого на общую сумму 650 миллионов рублей уже прошла процедуру оценки и направлена на торги. Кроме того, в счет погашения долгов взыскателям напрямую были переданы транспортные средства и объекты недвижимости общей стоимостью 76 миллионов рублей.

В ведомстве отмечают, что должники активно пользовались законным правом на самостоятельную реализацию малоценного имущества. В управление поступило 135 таких ходатайств, что позволило получить более 760 тысяч рублей.

Среди наиболее примечательных случаев — продажа земельного участка с недостроем в Тосненском районе за 4,6 миллиона рублей, а также реализация доли в квартире должника по алиментам из Ломоносовского района. мужчина задолжал 930 тысяч рублей.