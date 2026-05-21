Главная / Новости / В Ленобласти приставы взыскали с должников более 1 млрд рублей в виде имущества

Новости Социум

В Ленобласти приставы взыскали с должников более 1 млрд рублей в виде имущества

ФССП провела в регионе свыше 1730 процедур ареста имущества должников.

В 2026 году сотрудники ФССП по Ленинградской области провели 1730 процедур ареста имущества, принадлежащего должникам, на общую сумму в 1,1 млрд рублей.  

Часть изъятого на общую сумму 650 миллионов рублей уже прошла процедуру оценки и направлена на торги. Кроме того, в счет погашения долгов взыскателям напрямую были переданы транспортные средства и объекты недвижимости общей стоимостью 76 миллионов рублей.

В ведомстве отмечают, что должники активно пользовались законным правом на самостоятельную реализацию малоценного имущества. В управление поступило 135 таких ходатайств, что позволило получить более 760 тысяч рублей.

Среди наиболее примечательных случаев — продажа земельного участка с недостроем в Тосненском районе за 4,6 миллиона рублей, а также реализация доли в квартире должника по алиментам из Ломоносовского района. мужчина задолжал 930 тысяч рублей. 

фссп Ленобласть
В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса

В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ. 

вредные продукты Петербург Россельхознадзор

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

