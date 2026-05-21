Уголовное дело против мигранта направлено в суд.

В Приозерском районе следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который до смерти избил своего товарища.

По версии следствия, в ноябре 2025 года в поселке Соловьево Приозерского района 35-летний иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 45-летним знакомым. В ходе ссоры злоумышленник нанес оппоненту серию ударов руками и ногами в область жизненно важных органов.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело против обвиняемого направлено в суд.