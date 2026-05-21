weather 11.4°
$ 70.79
83.27

Главная / Новости / В Приозерском районе иностранца будут судить за смертельное избиение знакомого

Новости Происшествия

В Приозерском районе иностранца будут судить за смертельное избиение знакомого

Уголовное дело против мигранта направлено в суд.

В Приозерском районе следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, который до смерти избил своего товарища.

По версии следствия, в ноябре 2025 года в поселке Соловьево Приозерского района 35-летний иностранец, находясь в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт с 45-летним знакомым. В ходе ссоры злоумышленник нанес оппоненту серию ударов руками и ногами в область жизненно важных органов.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело против обвиняемого направлено в суд.

Вам будет интересно
Полиция искала нелегалов на стройплощадках Петербурга и Ленобласти
Правоохранительные органы провели очередной миграционный рейд. В этот раз нелегалов искали на строительных объектах в Петроградском районе Петербурга...
21.05.2026
159

Теги

Приозерский район убийство
Новости Социум

В Петербурге пресекли ввоз 175 тонн зараженного арахиса

В крупной партии продукции нашли опасного вредителя.

Сотрудники Россельхознадзора по СЗФО пресекли ввоз в 175 тонн зараженного арахиса в Петербург. В продукции из Бразилии специалисты нашли насекомых, представляющих угрозу для продовольственных запасов.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в грузе малого мучного хрущака, малого булавоусого хрущака, а также блестянки сухофруктовой. Эти насекомые являются вредителями запасов зерна и способны нанести значительный ущерб сельскохозяйственной продукции.

В связи с выявленными нарушениями ведомство приняло решение о запрете ввоза продукции на территорию РФ. 

Вам будет интересно
Половина проверенного оливкового масла в России оказалась подделкой
В 7 из 15 исследованных образцов нашли примеси других масел. Фото: pxhere Роскачество проверило 15 торговых марок оливкового масла из российских магаз...
27.11.2025
705

Фото на миниатюре: magnific

Теги

вредные продукты Петербург Россельхознадзор

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи

17:20 19.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться