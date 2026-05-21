Правоохранительные органы провели очередной миграционный рейд. В этот раз нелегалов искали на строительных объектах в Петроградском районе Петербурга и Ломоносовском районе Ленобласти.

Полиция проверила 126 иностранцев, среди которых 24 работали на стройках нелегально. Нарушителей доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства с последующим выдворением с территории России.

Кроме того, устанавливается вина юридических лиц, привлекших к незаконной трудовой деятельности нелегалов. Рейды продолжатся.