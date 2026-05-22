Власти отложили введение платы за VPN-трафик — СМИ

Власти отложили введение платы за VPN-трафик — СМИ

Введение дополнительной платы за потребление VPN-трафика в России откладывается до осени. Изначально предполагалось, что изменения могут вступить в силу до 1 мая, затем срок сдвинули на 1 июня, теперь введение платы ожидается уже после выборов в Госдуму, которые пройдут в конце сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Согласно новым планам, дополнительная плата может быть введена за использование международного трафика свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях. Операторы должны будут заранее проинформировать абонентов об изменениях в тарифах за 10 дней, однако «большая четверка» операторов пока не публиковала уведомлений.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее просил принять меры против использования VPN-сервисов, но введение платы требует подготовки со стороны операторов связи.

Новости outside

В Финляндии продлят закон о пограничной безопасности

В четверг, 21 мая, стало известно, что власти Финляндии намерены продлить действие закона о пограничной безопасности, принятого на фоне ситуации на границе с Россией.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что ситуация с безопасностью на границе с Россией не изменилась, поэтому «Закона о выдворении» требует «безусловного продления». Также он отметил, что решение нужно принять заранее, до момента, когда истечет действие закона. Об сообщил портал Yle.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, подготовка нового закона стартует на следующей неделе, а осенью он поступит в парламент.

В июле 2024 года в Финляндии вступил в силу «Закон о выдворении», позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, если они представляют угрозу национальной безопасности. Это связано с большим потоком мигрантов из России, в том числе из Ленобласти.

