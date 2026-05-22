Введение дополнительной платы за потребление VPN-трафика в России откладывается до осени. Изначально предполагалось, что изменения могут вступить в силу до 1 мая, затем срок сдвинули на 1 июня, теперь введение платы ожидается уже после выборов в Госдуму, которые пройдут в конце сентября, сообщает РБК со ссылкой на источники на телеком-рынке.

Согласно новым планам, дополнительная плата может быть введена за использование международного трафика свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях. Операторы должны будут заранее проинформировать абонентов об изменениях в тарифах за 10 дней, однако «большая четверка» операторов пока не публиковала уведомлений.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее просил принять меры против использования VPN-сервисов, но введение платы требует подготовки со стороны операторов связи.