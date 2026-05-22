В четверг, 21 мая, стало известно, что власти Финляндии намерены продлить действие закона о пограничной безопасности, принятого на фоне ситуации на границе с Россией.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что ситуация с безопасностью на границе с Россией не изменилась, поэтому «Закона о выдворении» требует «безусловного продления». Также он отметил, что решение нужно принять заранее, до момента, когда истечет действие закона. Об сообщил портал Yle.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, подготовка нового закона стартует на следующей неделе, а осенью он поступит в парламент.

В июле 2024 года в Финляндии вступил в силу «Закон о выдворении», позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, если они представляют угрозу национальной безопасности. Это связано с большим потоком мигрантов из России, в том числе из Ленобласти.