Главная / Новости / В Финляндии продлят закон о пограничной безопасности

В Финляндии продлят закон о пограничной безопасности

В четверг, 21 мая, стало известно, что власти Финляндии намерены продлить действие закона о пограничной безопасности, принятого на фоне ситуации на границе с Россией.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что ситуация с безопасностью на границе с Россией не изменилась, поэтому «Закона о выдворении» требует «безусловного продления». Также он отметил, что решение нужно принять заранее, до момента, когда истечет действие закона. Об сообщил портал Yle.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, подготовка нового закона стартует на следующей неделе, а осенью он поступит в парламент.

В июле 2024 года в Финляндии вступил в силу «Закон о выдворении», позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, если они представляют угрозу национальной безопасности. Это связано с большим потоком мигрантов из России, в том числе из Ленобласти.

В России к 2028 году планируют ввести номера для электросамокатов и моноколес

В России к 2028 году будет введена обязательная государственная регистрация средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Кроме того, в планах — решение вопроса об обязательной маркировке СИМ, подтверждающей их соответствие требованиям безопасности, к 2030 году.

В 2026 году Министерство транспорта России совместно с региональными властями планирует утвердить планы развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы, говорится в утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.

