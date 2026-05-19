Литва хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»), заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас.
«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.
Проект Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор») был начат осенью 2025 года для противодействия предполагаемым угрозам со стороны России.