weather 22.9°
$ 72.35
84.07

Главная / Новости / Литва хочет создать на границе с Россией минное поле

Новости outside

Литва хочет создать на границе с Россией минное поле

Литва хочет создать на границе с Россией минное поле в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»), заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас.

Литва хочет создать на границе с Россией минное поле - Об этом заявил глава минобороны Литвы Робертас Каунас.
Фото: magnific.

«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — сказал министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Проект Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор») был начат осенью 2025 года для противодействия предполагаемым угрозам со стороны России.

Вам будет интересно
Жители Приднестровья смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке
Президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале публикования право...
16.05.2026
353

Теги

граница Литва минное поле

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии - Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.
Фото: magnific.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

Вам будет интересно
Жителей Ленобласти массово атакуют клещи
За неделю число жалоб на укусы членистоногих превысило 500 случаев В Ленинградской области фиксируется повышенная активность клещей. Только за прошедш...
14.05.2026
288

Теги

ВОЗ пандемия

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%

11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки

15:27 18.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться