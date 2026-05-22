В Волховском районе Ленобласти сотрудники РЖД спасли двух истощенных лисят. Животных нашли во время работ на путях недалеко от станции Хамонтово.

По словам специалистов центра помощи диким животным «Велес», у лисят, вероятно, погибла мать. Поэтому малыши были очень истощены и обезвожены. Четверо из шести обнаруженных малышей были мертвы, но двое подавали признаки жизни. Один из работников РЖД отвез выживших лисят на Московский вокзал, где их забрали волонтеры.

Сейчас специалисты «Велеса» выкармливают истощенных лисят и делают все возможное, чтобы они выжили.