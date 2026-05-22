Железнодорожники спасли истощенных лисят-сирот в Волховском районе

Железнодорожники спасли истощенных лисят-сирот в Волховском районе

В Волховском районе Ленобласти сотрудники РЖД спасли двух истощенных лисят. Животных нашли во время работ на путях недалеко от станции Хамонтово.

Фото: РКЦентр «ВЕЛЕС» — помощь диким животным

По словам специалистов центра помощи диким животным «Велес», у лисят, вероятно, погибла мать. Поэтому малыши были очень истощены и обезвожены. Четверо из шести обнаруженных малышей были мертвы, но двое подавали признаки жизни. Один из работников РЖД отвез выживших лисят на Московский вокзал, где их забрали волонтеры.

Сейчас специалисты «Велеса» выкармливают истощенных лисят и делают все возможное, чтобы они выжили.

лисята Волховский район Ленобласть
В Финляндии продлят закон о пограничной безопасности

В четверг, 21 мая, стало известно, что власти Финляндии намерены продлить действие закона о пограничной безопасности, принятого на фоне ситуации на границе с Россией.

Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что ситуация с безопасностью на границе с Россией не изменилась, поэтому «Закона о выдворении» требует «безусловного продления». Также он отметил, что решение нужно принять заранее, до момента, когда истечет действие закона. Об сообщил портал Yle.

Как уточнила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, подготовка нового закона стартует на следующей неделе, а осенью он поступит в парламент.

В июле 2024 года в Финляндии вступил в силу «Закон о выдворении», позволяющий пограничникам разворачивать мигрантов, если они представляют угрозу национальной безопасности. Это связано с большим потоком мигрантов из России, в том числе из Ленобласти.

Финляндия Россия госграница закон о выдворении

