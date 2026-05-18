В Фонд друзей балтийской нерпы в минувшие выходные поступили еще два детеныша ладожской нерпы в очень плохом состоянии.

Одного подобрали на Васильевском острове, другого — в Шлиссельбурге. Один из малышей весит всего 4 кг и сильно поражен тюленьими вшами.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.