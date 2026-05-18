Двух истощенных нерпят доставили в Фонд друзей балтийской нерпы

Двух истощенных нерпят доставили в Фонд друзей балтийской нерпы

В Фонд друзей балтийской нерпы в минувшие выходные поступили еще два детеныша ладожской нерпы в очень плохом состоянии.

Одного подобрали на Васильевском острове, другого — в Шлиссельбурге. Один из малышей весит всего 4 кг и сильно поражен тюленьими вшами.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99, ВК

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

нерпа Ленобласть Шлиссельбург Петербург Фонд друзей балтийской нерпы
В Тосненском районе вводят временные ограничения для грузовиков

С завтрашнего дня, 19 мая, и до конца 2027 года на некоторых региональных дорогах Тосненского района будет ограничено движение для транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Апраксин Бор – Трубников Бор, на участке км 0+000 — км 10+007 (от М-10 до почти М-11);

  • Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга, на участке км 65+290 — км 115+653 (от М-10 до ж/д переезда в районе станции Огорелье);

  • Ушаки – Рублево – Гуммолово, на участке км 0+000 — км 13+000 (от М-10 до Адрианово).

Для водителей грузового транспорта будут организованы маршруты объезда по региональным трассам Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки, Лисино-Корпус – Радофинниково, Рублево – Турово – Малиновка, Новгород – Луга, а также по федеральным дорогам М-10 «Россия» и Р-23.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и заранее выбирать пути объезда.

ограничение движения грузовики Тосненский район Ленобласть

