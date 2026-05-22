В России к 2028 году будет введена обязательная государственная регистрация средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Кроме того, в планах — решение вопроса об обязательной маркировке СИМ, подтверждающей их соответствие требованиям безопасности, к 2030 году.

В 2026 году Министерство транспорта России совместно с региональными властями планирует утвердить планы развития инфраструктуры для СИМ и их интеграции в городские транспортные системы, говорится в утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.