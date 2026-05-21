Злоумышленники используют искусственный интеллект для генерации подобных видео.

Мошенники стали рассылать в интернете сгенерированные видео с участием официальных лиц или знаменитостей, обещающих россиянам выплаты. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала юрист Елена Богданова.



«С помощью генеративного ИИ мошенники создают аудио- и видеоматериалы, имитирующие голоса и образы официальных лиц или известных личностей. Они анонсируют мнимые государственные выплаты, лотереи или акции», — рассказала эксперт.

Еще одна уловка аферистов — сообщения о якобы спецвыплатах семьям с детьми. Мошенники убеждают жертв переходить по ссылкам из мессенджеров на поддельные сайты, имитирующие «Госуслуги». Если ввести свои личные данные на подобных порталах, злоумышленники могут получить доступ к вашим средствам и документам, предупредила Богданова.

