СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Киевом серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. По данным ведомства, запускать беспилотники планируется с территории Латвии.

ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. По данным российской разведки, их разместили на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Российская разведка считает, что украинские власти убедили Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара. Расчет на запуски именно с территории стран Прибалтики, по данным разведки, делается для того, чтобы значительно сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак.

Зеленский таким образом нацелен всеми силами демонстрировать Европе якобы сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике. 

ВОЗ: человечество находится на пороге разрушительной пандемии

Эксперты Глобального совета по мониторингу готовности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка подготовили доклад, в котором говорится, что человечество стоит на пороге разрушительной пандемии. Вспышки заболеваний стали более частыми и серьезными на фоне мировой нестабильности.

Согласно документу, вспышки инфекционных заболеваний оказывают все более широкое воздействие на здравоохранение, экономику, политику и социальную сферу стран. Возможности для восстановления после них снижаются, пишет РИА Новости.

Кроме того, эксперты отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество оказалось «на краю пропасти» и без срочных мер мир рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов.

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
