Российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила о подготовке Киевом серии террористических ударов по тыловым регионам РФ. По данным ведомства, запускать беспилотники планируется с территории Латвии.
ВСУ уже отправили в Латвию военнослужащих Сил беспилотных систем. По данным российской разведки, их разместили на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».
Российская разведка считает, что украинские власти убедили Ригу дать согласие на операцию, несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара. Расчет на запуски именно с территории стран Прибалтики, по данным разведки, делается для того, чтобы значительно сократить время подлета до целей и повысить эффективность атак.
Зеленский таким образом нацелен всеми силами демонстрировать Европе якобы сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб российской экономике.