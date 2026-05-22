С 18 по 22 мая на территории ФГКУ «Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд» прошел учебно-методический сбор.
В мероприятии приняли участие руководители водолазных работ, водолазные специалисты и врачи по водолазной медицине, а также спасатели Аварийно-спасательной службы Ленинградской области. В течение недели они прошли технические и практические испытания, сдали зачеты. По результатам сбора спасателям были подтверждены квалификации и допуски по руководству проведения водолазных работ.
Кроме того, участники сбора обменялись опытом проведения водолазных работ и ознакомились с новейшими образцами оборудования и снаряжения.