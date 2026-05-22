Выращивание картофеля на собственном участке для личных нужд не влечет штрафов. Однако при продаже урожая и нарушении ряда требований у дачников могут возникнуть проблемы с законом. Об этом изданию «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Эксперт пояснила, что ответственность может наступить, если гражданин использует урожай в коммерческих целях и при этом нарушает установленные правила. Например, если используются несертифицированные семена или посадочный материал, который не соответствует требованиям сертификации.

Контроль за такими нарушениями осуществляет Россельхознадзор. Штрафы за нарушение правил производства и использования семян сельскохозяйственных растений предусмотрены статьей 10.12 КоАП РФ и могут составить от 300 до 500 рублей.

Тем, кто планирует выращивать картофель для продажи, необходимо приобретать сертифицированный посадочный материал у официальных поставщиков и зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). В противном случае такая деятельность может быть признана незаконным предпринимательством. Штраф за ведение бизнеса без регистрации в качестве ИП предусмотрен статьей 14.1 КоАП РФ и составляет от 500 до 2000 рублей.