В Ломоносовском районе обновляют дорогу «Стрельна – Кипень – Гатчина»

На участке дороги «Стрельна – Кипень – Гатчина» протяженностью 4 км в Ломоносовском районе стартовал новый этап ремонтных работ.

Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

На данный момент ведутся очистка кюветов и обустройство остановок. Следующим этапом станут устройство двух слоев нового асфальта, укрепление обочин, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Обновление дорожного полотна проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ломоносовский район Ленобласть Дороги в Ленобласти ремонт дорог
Ленинградским школьникам рассказали, как распознать мошенников по телефону

В Ленинградской области прошёл открытый региональный урок «Цифрового ликбеза», посвящённый безопасности телефонных коммуникаций. К онлайн-занятию могли подключиться все образовательные организации региона.

Урок провели эксперты комитета цифрового развития Ленинградской области и ПАО «Ростелеком», где отметили, что количество мошеннических схем постоянно растёт, поэтому крайне важно научить школьников правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и не поддаваться на манипуляции. Руководитель направления блока информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Олег Седов рассказал ребятам о понятии вишинга и о том, почему телефонный разговор опаснее сообщения. Он перечислил самые популярные сценарии мошеннических звонков: сообщение о родственнике в беде, срочная просьба о деньгах, звонок якобы от официальной службы, просьба назвать код или цифры из смс. Эксперт также объяснил, какие методы социальной инженерии используют преступники — требование немедленных действий, давление на эмоции, игра на доверии.

Олег Седов поделился тремя основными правилами безопасности для защиты от телефонных мошенников. Во-первых, рекомендуется подключить к своему мобильному тарифу услугу защиты от нежелательных звонков. Во-вторых, при любом подозрительном звонке следует перезвонить родителям. В-третьих, ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам деньги или ценные вещи без разрешения родителей.

Увлекательный ролик о подозрительных звонках можно посмотреть на сайте проекта, а запись открытого урока доступна в госпаблике комитета. Проект «Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных». В Ленинградской области проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования региона в партнёрстве с ИТ-компаниями.

Ленобласть Цифровой ликбез

