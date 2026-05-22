В Ленинградской области прошёл открытый региональный урок «Цифрового ликбеза», посвящённый безопасности телефонных коммуникаций. К онлайн-занятию могли подключиться все образовательные организации региона.

Урок провели эксперты комитета цифрового развития Ленинградской области и ПАО «Ростелеком», где отметили, что количество мошеннических схем постоянно растёт, поэтому крайне важно научить школьников правильно реагировать на неожиданные запросы и тревожные звонки, критически оценивать ситуацию и не поддаваться на манипуляции. Руководитель направления блока информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Олег Седов рассказал ребятам о понятии вишинга и о том, почему телефонный разговор опаснее сообщения. Он перечислил самые популярные сценарии мошеннических звонков: сообщение о родственнике в беде, срочная просьба о деньгах, звонок якобы от официальной службы, просьба назвать код или цифры из смс. Эксперт также объяснил, какие методы социальной инженерии используют преступники — требование немедленных действий, давление на эмоции, игра на доверии.

Олег Седов поделился тремя основными правилами безопасности для защиты от телефонных мошенников. Во-первых, рекомендуется подключить к своему мобильному тарифу услугу защиты от нежелательных звонков. Во-вторых, при любом подозрительном звонке следует перезвонить родителям. В-третьих, ни в коем случае нельзя передавать незнакомцам деньги или ценные вещи без разрешения родителей.

Увлекательный ролик о подозрительных звонках можно посмотреть на сайте проекта, а запись открытого урока доступна в госпаблике комитета. Проект «Цифровой ликбез» реализуется АНО «Цифровая экономика» в рамках национального проекта «Экономика данных». В Ленинградской области проект проводится при поддержке комитетов цифрового развития и образования региона в партнёрстве с ИТ-компаниями.