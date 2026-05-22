Главная / Новости / На «Коле» в Ленобласти введут реверсивное движение на полтора месяца

На «Коле» в Ленобласти введут реверсивное движение на полтора месяца

На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти с 27 мая по 10 июля будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут отрезок со 122-го по 151-й километр трассы. Полосы будут перекрывать поэтапно — участками примерно по пять километров. На время работ максимальную скорость на этом участке снизят до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Дорожники планируют устранить колейность, восстановить деформационные швы, укрепить обочины и установить оборудование автоматических дорожных метеостанций.

дорожные работы ограничено движение Ленобласть трасса Кола
В Фонд друзей балтийской нерпы поступили пять ослабленных нерпят

В минувшие выходные в фонд друзей балтийской нерпы прибыло пять последних в этом сезоне ладожских нерпят. Все ластоногие находятся в очень плохом состоянии.

Фото: t.me/sealresque

«Последних, потому что все эти нерпульки в очень плохом состоянии, можно сказать на последнем издыхании, а жара случившаяся в прошедший вторник скорее всего добила таких же бедолаг, которые уже не могли плавать и находились на берегах» - пояснили в фонде.

Двое из пациентов имеют серенький балтийский окрас, но их длинные мордочки и голосовые особенности выдают их происхождение. Один из нерпят — белек, который недавно начал линять. Это очень необычно для мая.

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Фонд друзей балтийской нерпы нерпы Ладожское озеро

