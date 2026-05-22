На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти с 27 мая по 10 июля будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения затронут отрезок со 122-го по 151-й километр трассы. Полосы будут перекрывать поэтапно — участками примерно по пять километров. На время работ максимальную скорость на этом участке снизят до 40 км/ч. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.
Дорожники планируют устранить колейность, восстановить деформационные швы, укрепить обочины и установить оборудование автоматических дорожных метеостанций.