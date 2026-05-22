Гвардии ефрейтор из Лодейного Поля Александр Кунилов погиб на СВО

В Лодейнопольском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Кунилова, погибшего на СВО. Ему было 25 лет.

Фото: администрация Лодейнопольского района

Александр Кунилов родился в Петербурге, но рос в Лодейном Поле. Окончил Петрозаводский филиал колледжа Петербургского государственного университета путей сообщения. Служил в структурном подразделении ОАО «РЖД» и в воздушно-космических силах РФ, затем поступил на заочное обучение в Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия.

С января 2023 года работал судебным приставом в Петербурге. В марте 2024 года он, по личной инициативе и на основании приказа директора ФССП России, был направлен для выполнения служебных задач в ЛНР. В июне 2024 года Александр заключил контракт с Миниобороны и отправился в зону СВО в должности пулеметчика-гранатометчика. Гвардии ефрейтор погиб 15 июля 2024 года у населенного пункта Берестовое в ДНР.

Новости Социум

ВТБ сообщил о запуске биометрии в аэропорту Пулково

Сервис «Мигом», подразумевающий использование подтверждённой биометрии*, заработал в аэропорту Пулково в тестовом режиме для регистрации, прохода в зону ожидания внутренних вылетов и посадки на рейсы «Аэрофлота» между Санкт-Петербургом и Москвой. Об этом сообщили в ВТБ, являющемся партнёром проекта.

Фото: magnific/ freepik

Сотрудники банка непосредственно в залах регистрации будут консультировать по вопросам сдачи биометрии. Полноценно сервис от Центра биометрических технологий запустится с 1 июня, специально к ПМЭФ-2026.

«Биометрия становится по-настоящему массовой тогда, когда люди видят ее практическую пользу в повседневных сценариях. Такие понятные и удобные сценарии, как фаст-трек в аэропорту для пассажиров, помогают расширять применение новой технологии», — прокомментировала первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Основная задача на данном этапе развития технологии, по словам эксперта, чтобы биометрия стала помощником для пассажиров в быстром прохождении предполетных формальностей. 

«Пулково сегодня реализует масштабную программу цифровизации, основой которой является триада: сервис, технологии и люди. Внедрение биометрии — первый шаг к созданию полностью бесшовной среды для пассажиров», — отметил Леонид Сергеев, генеральный директор ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

*способ подтверждения личности, который приравнивается к паспорту. Она позволяет удаленно открывать счета и вклады, получать кредиты, услуги нотариуса, проходить в офисы, в бизнес-залы ряда аэропортов и многое другое. Подтвержденная биометрия сдается лично через банк или МФЦ и действует 5 лет.

