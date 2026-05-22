В Лодейнопольском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Александра Кунилова, погибшего на СВО. Ему было 25 лет.

Александр Кунилов родился в Петербурге, но рос в Лодейном Поле. Окончил Петрозаводский филиал колледжа Петербургского государственного университета путей сообщения. Служил в структурном подразделении ОАО «РЖД» и в воздушно-космических силах РФ, затем поступил на заочное обучение в Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия.

С января 2023 года работал судебным приставом в Петербурге. В марте 2024 года он, по личной инициативе и на основании приказа директора ФССП России, был направлен для выполнения служебных задач в ЛНР. В июне 2024 года Александр заключил контракт с Миниобороны и отправился в зону СВО в должности пулеметчика-гранатометчика. Гвардии ефрейтор погиб 15 июля 2024 года у населенного пункта Берестовое в ДНР.