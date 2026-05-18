weather 14°
$ 73.13
85.18

Главная / Новости / 20-летний житель Сланцевского района Кирилл Кузевич погиб на СВО

Новости Главное СВО

20-летний житель Сланцевского района Кирилл Кузевич погиб на СВО

В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Кирилл Кузевич. Ему было 20 лет.

Церемония прощания с бойцом состоится 18 мая в Овсищенском Доме культуры. Рядового похоронят на сельском кладбище в деревне Козья Гора.

20-летний житель Сланцевского района Кирилл Кузевич погиб на СВО - В июле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб Кирилл 15 авгус
Фото: глава администрации Сланцевского района Марина Чистова

Кирилл Кузевич родился 24 сентября 2003 года в Сланцах. Он окончил Старопольскую среднюю школу и Сланцевский индустриальный техникум, затем трудился на местных предприятиях. В июле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб Кирилл 15 августа 2024 года.

Вам будет интересно
Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны. Фото: Fr...
15.05.2026
280

Теги

СВО погиб боец Сланцевский район Ленобласть
Для души Новости

Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе

В воскресенье, 17 мая, дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга получила информацию о том, что в районе Судостроительного Невского завода к берегу прибило раненую нерпу.

Спасатели Ленобласти помогли раненой нерпе - Специалисты займутся лечением и реабилитацией нерпы.
Фото: аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Спасатели оперативно выехали на место и эвакуировали ластоного на базу, после чего передали представителю Фонда спасения блтийской нерпы. Специалисты займутся лечением и реабилитацией нерпы.

Вам будет интересно
В Фонде друзей балтийской нерпы новые подопечные
В фонд друзей балтийской нерпы поступили новые ластоногие подопечные, которые нуждаются в помощи и заботе. Фото: t. me/sealresque Первый нерпенок был...
15.05.2026
315

Напоминаем, что помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.

Популярное

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году
Петербург и Бугры свяжет четырехполосная магистраль уже к 2029 году

21:30 17.05.2026

Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину
Желая впечатлить женщину, петербуржец до смерти избил спящего мужчину

15:54 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться