В зоне СВО погиб житель Сланцевского района Ленобласти Кирилл Кузевич. Ему было 20 лет.
Церемония прощания с бойцом состоится 18 мая в Овсищенском Доме культуры. Рядового похоронят на сельском кладбище в деревне Козья Гора.
Кирилл Кузевич родился 24 сентября 2003 года в Сланцах. Он окончил Старопольскую среднюю школу и Сланцевский индустриальный техникум, затем трудился на местных предприятиях. В июле 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб Кирилл 15 августа 2024 года.