Главная / Новости / Житель Пскова приехал на заработки в Ленобласть и бесследно пропал

Новости Происшествия

Житель Пскова приехал на заработки в Ленобласть и бесследно пропал

Мужчину ищут уже почти три месяца.

Фото: «Лиза Алерт Питер»/ ВК

Волонтеры отряда «Лиза Алерт Питер» просят помощи в поисках Евдокимова Александра Владимировича. О судьбе мужчины ничего неизвестно с конца февраля 2026 года.

По информации поисковиков, Александр приехал в Ленинградскую область на заработки, но внезапно пропал. На связь с близкими мужчина не выходит с 26 февраля.

Если вы обладаете информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщать в полицию или по контактам, указанным в ориентировке.

Жительницу Тихвина отправили в колонию за 12 ножевых ударов знакомому
Мужчина в результате ранений погиб на месте. В городе Тихвине Ленинградской области вынесли приговор местной жительнице, убившей своего знакомого в хо...
20.05.2026
пропал человек Поисковое движение «Лиза Алерт»
Новости Социум

Аналитики выяснили, как россияне старше 55 лет проводят досуг в теплое время года

Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Фото: пресс-служба ОК

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких. 

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.

Одноклассники

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
12:17 21.05.2026

