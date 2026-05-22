Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких.

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.