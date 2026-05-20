Жительницу Тихвина отправили в колонию за 12 ножевых ударов знакомому

Жительницу Тихвина отправили в колонию за 12 ножевых ударов знакомому

Мужчина в результате ранений погиб на месте.

В городе Тихвине Ленинградской области вынесли приговор местной жительнице, убившей своего знакомого в ходе конфликта. Ближайшие 6,5 лет женщина проведет в исправительной колонии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, в ноябре 2025 года между мужчиной и женщиной. Не совладав с эмоциями, местная жительница взяла нож и напала на приятеля, ударив его 12 раз. От полученных травм пострадавший скончался. 

«Тихвинским городским судом женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передает ведомство.

Аналитики назвали топ-10 самых надежных внедорожников и кроссоверов

Эксперты рассказали, какие автомобили повышенной проходимости способны преодолеть отметку более 300 тысяч километров пробега без серьезных поломок.

Эксперты портала TopSpeed проанализировали рынок современных кроссоверов и внедорожников, чтобы определить модели с наибольшим эксплуатационным ресурсом. Согласно исследованию, автомобили, способные пройти 320 тысяч километров без дорогостоящего ремонта, чаще всего встречаются в линейках японских брендов. 

Безоговорочными лидерами рейтинга стали Toyota Land Cruiser и Toyota 4Runner: вероятность беспроблемной эксплуатации этих  внедорожников оценивается в 47,5%. 

Третью позицию заняла Toyota Sequoia с показателем 41,1%, а четвертое место досталось семейному кроссоверу Toyota Highlander (32,9%). Пятерку лидеров замыкает Honda Pilot, показавшая результат 31,1%. 

В топ-10 также вошли Chevrolet Suburban (28,7%), Honda CR-V (27,5%), Toyota RAV4 (27,1%), Subaru Outback (23,9%) и Acura MDX (23,6%). 

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
Житель Ленобласти скончался после укуса змеи
