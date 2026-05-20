Мужчина в результате ранений погиб на месте.

В городе Тихвине Ленинградской области вынесли приговор местной жительнице, убившей своего знакомого в ходе конфликта. Ближайшие 6,5 лет женщина проведет в исправительной колонии. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, в ноябре 2025 года между мужчиной и женщиной. Не совладав с эмоциями, местная жительница взяла нож и напала на приятеля, ударив его 12 раз. От полученных травм пострадавший скончался.

«Тихвинским городским судом женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — передает ведомство.