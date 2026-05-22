weather 10.1°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / В ЦБ РФ удивились ценам на недвижимость в России

Новости Экономика

В ЦБ РФ удивились ценам на недвижимость в России

Глава одного из департаментов регулятора признался, что не понимает, сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе жилье по нынешним ценам.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов удивился нынешним ценам в объявлениях о продаже недвижимости. 

"Ну вот по-человечески. Я смотрю на объявление и смотрю на эти цены. Я, честно говоря, в шоке. Ну вот по-простому. Я не знаю, (…) вот сколько надо зарабатывать, чтобы это покупать», — цитирует Данилова РИА Новости.

Он добавил, что россиянам нужно дождаться трансформации рынка недвижимости, за счет чего на нем сложится новый баланс.

Вам будет интересно
ВТБ сообщил, что теперь и в Китае можно расплачиваться по QR-коду
Отечественные банки продолжают развивать систему оплаты за товары и услуги по QR-коду при нахождении россиян за рубежом. Так, в ВТБ сообщили, что тепе...
19.05.2026
385

Теги

Россия недвижимость цб рф
Новости Экономика

Кто из россиян может получить компенсацию по советским сберкнижкам

Эксперт рассказала, как получить выплаты по советским вкладам

В России сохраняется возможность получения компенсаций по вкладам Сбербанка СССР, открытым до 20 июня 1991 года. Об этом «Прайму» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Программа государственной компенсации продолжает действовать для граждан РФ, чьи средства остались на счетах в Сбербанке СССР до распада страны. Размер выплат напрямую зависит от года рождения владельца вклада.

Граждане, родившиеся до 1945 года включительно, могут рассчитывать на трехкратную компенсацию от размера остатка. Для тех, кто родился в период с 1946 по 1991 год, предусмотрен двукратный размер выплаты.

Важным условием для наследников является наличие российского гражданства у вкладчика на момент его смерти. Кроме того, закон предусматривает выплаты на ритуальные услуги. В случае смерти владельца в период с 2001 по 2026 год наследники могут получить до 6 000 рублей, если остаток на счете превышал 400 рублей.

Для получения средств необходимо обратиться в любое отделение Сбера с паспортом, сберегательной книжкой и, при необходимости, документами, подтверждающими право на наследство. Стоит учитывать, что компенсации не подлежат вклады, закрытые во второй половине 1991 года, а также счета, по которым выплаты уже были произведены ранее.

Вам будет интересно
Накопительные пенсии в России вырастут на 17,3%
Социальный фонд России объявил о повышении накопительных пенсий на 17,3% с 1 августа этого года. Перерасчет будет проведен беззаявительно и коснется о...
19.05.2026
283

Фото на миниатюре: magnific

Теги

вклады банки Россия

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться