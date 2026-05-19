Главная / Новости / ВТБ сообщил, что теперь и в Китае можно расплачиваться по QR-коду

Новости Экономика

ВТБ сообщил, что теперь и в Китае можно расплачиваться по QR-коду

Отечественные банки продолжают развивать систему оплаты за товары и услуги по QR-коду при нахождении россиян за рубежом. Так, в ВТБ сообщили, что теперь и в Китае клиентам доступен подобный инструмент.

Фото: magnific

В кредитной организации добавили, что сервис действует по всей стране. Ранее данный платежный инструмент был запущен во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане.

Списание средств происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по курсу банка. При этом комиссия за проведение платежа не взимается, но сумма одной операции не должна превышать 70 тысяч рублей.

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова пояснила, что в Китае оплата по QR-коду давно уже вытеснила наличный расчет: более 90% населения Поднебесной расплачиваются им ежедневно.

Китай ВТБ QR-код оплата по QR
Новости Социум Главное

Сильная жара накроет Ленинградскую область в ближайшие сутки

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в регионе.

До 20 мая в Ленинградской области сохранится высокая температура. Местами термометры будут показывать выше +30 градусов. В связи с этим на территории региона объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 20 мая до 21 ч. 20 мая. Местами температура воздуха +30 градусов и более», — передает Гидрометцентр России.

Гидрометцентр России Погода в Ленобласти

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

Центры для участников СВО в Мультицентре Ленобласти готовы на 15%
11:30 18.05.2026

Штормовое предупреждение ввели в Ленобласти на сутки
15:27 18.05.2026

