Сетевой газ в Ленобласти используют уже более 38 тысяч домов

В регионе продолжается реализация программы догазификации.

В Ленинградской области свыше 38 тысяч домов подключены к сетевому газу. С начала текущего года возможность пользоваться голубым топливом получили жители еще 6 305 домов. Об этом рассказали в региональном Комитетк по ТЭК.

Всего в рамках программы заключено почти 58,5 тысяч договоров, при этом газ уже подведен к границам более 49,7 тысяч участков. В планах региона — обеспечить выполнение не менее 80% подключений от общего числа заключенных договоров к началу 2027 года. Для достижения этой цели до конца 2026 года необходимо подключить к сетям еще 13 428 домов. 

Особое внимание в регионе уделяют собственникам, чьи участки уже газифицированы, но внутренние работы еще не завершены. Специалисты администраций провели подомовой обход более 10 тысяч объектов, в результате чего удалось убедить 3 811 владельцев заключить договоры на проведение работ внутри участков. 

Кроме того, «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» объявила об оптимизации клиентского сервиса. С 1 июля 2026 года прекращают работу 8 абонентских пунктов в районах области, включая Лугу, Сланцы, Ивангород и другие города. Для удобства граждан услуги будут переведены в цифровой формат, а также доступны в МФЦ и действующих офисах компании.

Аналитики выяснили, как россияне старше 55 лет проводят досуг в теплое время года

Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Фото: пресс-служба ОК

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких. 

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
14:05 19.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
20:30 17.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
