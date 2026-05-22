В регионе продолжается реализация программы догазификации.

В Ленинградской области свыше 38 тысяч домов подключены к сетевому газу. С начала текущего года возможность пользоваться голубым топливом получили жители еще 6 305 домов. Об этом рассказали в региональном Комитетк по ТЭК.

Всего в рамках программы заключено почти 58,5 тысяч договоров, при этом газ уже подведен к границам более 49,7 тысяч участков. В планах региона — обеспечить выполнение не менее 80% подключений от общего числа заключенных договоров к началу 2027 года. Для достижения этой цели до конца 2026 года необходимо подключить к сетям еще 13 428 домов.

Особое внимание в регионе уделяют собственникам, чьи участки уже газифицированы, но внутренние работы еще не завершены. Специалисты администраций провели подомовой обход более 10 тысяч объектов, в результате чего удалось убедить 3 811 владельцев заключить договоры на проведение работ внутри участков.

Кроме того, «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» объявила об оптимизации клиентского сервиса. С 1 июля 2026 года прекращают работу 8 абонентских пунктов в районах области, включая Лугу, Сланцы, Ивангород и другие города. Для удобства граждан услуги будут переведены в цифровой формат, а также доступны в МФЦ и действующих офисах компании.

Вам будет интересно Александр Дрозденко возглавил новую межведомственную комиссию по искусственному интеллекту в Ленобласти Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании в регионе межведомственной комиссии по развитию и внедрению техн...

Фото на миниатюре: magnific/ wirestock