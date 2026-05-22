Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в субботу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 637-640 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, заливка открытых швов и трещин а/б покрытия битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
км 77 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
км 98 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, планировка полосы отвода;
км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, очистка водоотводных лотков;
транспортная развязка км 114 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка смета у бордюрного камня.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт водоотводных лотков;
км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
км 8-43 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 75-103 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
транспортная развязка км 15 (съезд № 4 в н. п. Агалатово) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-27 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;
км 29-0 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, замена и и установка сигнальных столбиков;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тех. проходов механизированным способом;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена и установка катафотов в разделительной полосе;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 72-37 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.