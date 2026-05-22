Президент России осудил киевский режим за террористический удар по общежитию в ЛНР, где находились студенты колледжа.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об ответе киевскому режиму за обстрелы здания колледжа и общежития в Старобельске в Луганской Народной Республике. В результате налета есть погибшие и пострадавшие среди студентов учреждения.

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, атака на колледж не была случайной. Украинские боевики запустили по объекту 16 беспилотников тремя волнами в одно и то же место. При этом объектов военного назначения, спецслужб или родственных им служб рядом с колледжем не располагалось, подчеркнул президент.

«Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований», — заявил Владимир Путин.

Также президент России призвал украинских военнослужащих не исполнять преступные приказы киевского режима.

По данным СМИ, в результате теракта погибли шесть человек. Десятки человек пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

