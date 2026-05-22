Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения ответа на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Президент России осудил киевский режим за террористический удар по общежитию в ЛНР, где находились студенты колледжа. 

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об ответе киевскому режиму за обстрелы здания колледжа и общежития в Старобельске в Луганской Народной Республике. В результате налета есть погибшие и пострадавшие среди студентов учреждения.

«Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали», — заявил президент.

Как подчеркнул глава государства, атака на колледж не была случайной. Украинские боевики запустили по объекту 16 беспилотников тремя волнами в одно и то же место. При этом объектов военного назначения, спецслужб или родственных им служб рядом с колледжем не располагалось, подчеркнул президент. 

«Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований», — заявил Владимир Путин. 

Также президент России призвал украинских военнослужащих не исполнять преступные приказы киевского режима. 

По данным СМИ, в результате теракта погибли шесть человек. Десятки человек пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких. 

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
