Более 100 тысяч ленинградцев выбрали объекты благоустройства

Голосование по выбору территорий, которые благоустроят в 2027 году, продлится до 12 июня.

Фото: Александр Дрозденко/МАХ

Более 108 тысяч жителей Ленинградской области уже отдали свои голоса за дизайн-проекты благоустройства в рамках президентского нацпроекта. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как подчеркнул глава Ленобласти, участие в голосовании позволяет жителям напрямую влиять на создание комфортной среды — будь то новые скверы, современные набережные или благоустроенные парки.

«Я часто говорю: никто не знает потребности района лучше, чем сами жители. Где-то не хватает территории для прогулок, где-то — спортивной площадки или тихого места для отдыха. Вы сами определяете приоритеты, решаете, что появится в ваших населённых пунктах, а наша задача — профессионально и качественно эти идеи воплотить», — заявил Александр Дрозденко.

Принять участие в голосовании можно до 12 июня через портал zagorodsreda.gosuslugi.ru или специальный чат-бот. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут благоустроены в 2027 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Аналитики выяснили, как россияне старше 55 лет проводят досуг в теплое время года

Большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Фото: пресс-служба ОК

Социальная сеть «Одноклассники» представила результаты исследования, согласно которым большинство россиян старше 55 лет не готовы отказываться от посещения культурных мероприятий с приходом весенне-летнего сезона.

Аналитики изучили привычки аудитории 55+ и выяснили, что именно привлекает старшее поколение в сфере досуга. Безусловным фаворитом остаются концерты — их предпочитают 43% опрошенных. На втором месте расположились театральные постановки (16%), а замыкают тройку лидеров массовые городские праздники (8%).

Основными каналами информации о грядущих событиях для респондентов остаются «сарафанное радио» и личные рекомендации: 33% респондентов узнают о мероприятиях от друзей и родственников. Тем временем 17% участников опроса находят информацию в интернете, а 8% следят за афишами через пуш-уведомления.

В то же время более половины опрошенных (56%) справляются с покупкой самостоятельно, причем почти половина из них делает это онлайн. Остальные пользователи либо прибегают к помощи близких, либо отдают предпочтение бесплатным форматам досуга. При этом 37% опрошенных принципиально не ходят на события в одиночку, предпочитая компанию друзей или близких. 

Также эксперты выяснили, что лля 55% опрошенных дачные хлопоты не становятся препятствием для посещения выставок или концертов, и лишь 29% признались, что летний сезон напрямую влияет на сокращение их культурной активности.

