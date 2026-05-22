Росприроднадзор выясняет причину появления радужных разводов на реке во Всеволожском районе

Росприроднадзор выясняет причину появления радужных разводов на реке во Всеволожском районе

Ранее местные жители пожаловались в ведомство на возможное загрязнение реки Вьюн.

Специалисты Росприроднадзора по СЗФО проводят проверку жалоб на признаки загрязнения реки Вьюн во Всеволожском районе.

В ходе осмотра акватории инспекторы обнаружили сточные воды, сопровождающиеся характерными радужными разводами. Для установления точного состава загрязнения эксперты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» произвели отбор проб воды. Результаты лабораторных исследований станут доступны позже.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.

Росприроднадзор Всеволожский район Загрязнения
Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе

Ограничения начнут действовать с 23 мая.

Ограничения движения введут на 4 дня на развязке КАД с Пулковским шоссе
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 23 по 27 мая на 68-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге введут ограничение движения из-за ремонта деформационного шва.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные изменения схемы движения введут на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе. С 23 по 27 мая на участке федеральной трассы  будет перекрыта полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для проезда транспорта останутся доступными третья и четвертая полосы, однако в зоне проведения работ будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ремонтные работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме в две смены. Для информирования участников движения о текущей ситуации на объекте будут задействованы информационные табло. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.

кад Пулковское шоссе ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

