С 23 по 27 мая на 68-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге введут ограничение движения из-за ремонта деформационного шва.

Как передает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», временные изменения схемы движения введут на транспортной развязке КАД с Пулковским шоссе. С 23 по 27 мая на участке федеральной трассы будет перекрыта полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для проезда транспорта останутся доступными третья и четвертая полосы, однако в зоне проведения работ будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Ремонтные работы по замене деформационного шва будут проводиться в круглосуточном режиме в две смены. Для информирования участников движения о текущей ситуации на объекте будут задействованы информационные табло. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков.