Ранее местные жители пожаловались в ведомство на возможное загрязнение реки Вьюн.
Специалисты Росприроднадзора по СЗФО проводят проверку жалоб на признаки загрязнения реки Вьюн во Всеволожском районе.
В ходе осмотра акватории инспекторы обнаружили сточные воды, сопровождающиеся характерными радужными разводами. Для установления точного состава загрязнения эксперты лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» произвели отбор проб воды. Результаты лабораторных исследований станут доступны позже.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем.