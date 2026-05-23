Петербуржец едва не умер от инсульта в 38 лет: КТ показало неожиданное

Петербургские врачи спасли молодого мужчину с редкой формой инсульта.

Фото: Комздрав Санкт-Петербурга

Врачи Александровской больницы провели сложную операцию 38-летнему петербуржцу, у которого из-за критического поражения обеих сонных артерий произошел ишемический инсульт.

Молодой мужчина был экстренно доставлен в стационар с классическими симптомами инсульта: асимметрией лица, нарушением речи и ограничением подвижности конечностей. Проведенная компьютерная томография с контрастом выявила редкую и опасную патологию/ D обеих сонных артериях пациента образовались крупные тромбы, перекрывшие просвет сосудов более чем на 90%.

Ситуация осложнялась и тем, что фрагменты этих образований уже начали мигрировать в сосуды головного мозга, провоцируя развитие инсульта. В гибридной рентген-операционной Регионального сосудистого центра врачи провели операцию и удалили тромбы и атеросклеротические бляшки.

После суток в реанимации состояние пациента стабилизировалось, сейчас он проходит восстановление, рассказали в Комздраве Петербурга.

Астрономы назвали дату самого длинного дня в 2026 году

В Московском планетарии рассказали, когда произойдет летнее солнцестояние.

Самый продолжительный световой день в 2026 году ожидается ближе к концу июня. Об этом РИА Новости рассказали в Московском планетарии.

Так, летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 11:24 по московскому времени. В этот день солнце достигнет своей наивысшей точки, обеспечив Северному полушарию Земли самую короткую ночь и максимально длинный световой день. Его продолжительность составит 17 часов 33 минуты.

После этой даты световой день начнет постепенно начнет уменьшаться.

