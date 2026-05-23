Петербургские врачи спасли молодого мужчину с редкой формой инсульта.

Врачи Александровской больницы провели сложную операцию 38-летнему петербуржцу, у которого из-за критического поражения обеих сонных артерий произошел ишемический инсульт.

Молодой мужчина был экстренно доставлен в стационар с классическими симптомами инсульта: асимметрией лица, нарушением речи и ограничением подвижности конечностей. Проведенная компьютерная томография с контрастом выявила редкую и опасную патологию/ D обеих сонных артериях пациента образовались крупные тромбы, перекрывшие просвет сосудов более чем на 90%.

Ситуация осложнялась и тем, что фрагменты этих образований уже начали мигрировать в сосуды головного мозга, провоцируя развитие инсульта. В гибридной рентген-операционной Регионального сосудистого центра врачи провели операцию и удалили тромбы и атеросклеротические бляшки.

После суток в реанимации состояние пациента стабилизировалось, сейчас он проходит восстановление, рассказали в Комздраве Петербурга.