В Московском планетарии рассказали, когда произойдет летнее солнцестояние.
Самый продолжительный световой день в 2026 году ожидается ближе к концу июня. Об этом РИА Новости рассказали в Московском планетарии.
Так, летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 11:24 по московскому времени. В этот день солнце достигнет своей наивысшей точки, обеспечив Северному полушарию Земли самую короткую ночь и максимально длинный световой день. Его продолжительность составит 17 часов 33 минуты.
После этой даты световой день начнет постепенно начнет уменьшаться.
