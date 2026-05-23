В Московском планетарии рассказали, когда произойдет летнее солнцестояние.

Самый продолжительный световой день в 2026 году ожидается ближе к концу июня. Об этом РИА Новости рассказали в Московском планетарии.

Так, летнее солнцестояние произойдет 21 июня в 11:24 по московскому времени. В этот день солнце достигнет своей наивысшей точки, обеспечив Северному полушарию Земли самую короткую ночь и максимально длинный световой день. Его продолжительность составит 17 часов 33 минуты.

После этой даты световой день начнет постепенно начнет уменьшаться.

