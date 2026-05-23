В результате атаки ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске погибли 10 человек. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10. Общее количество пострадавших – 48 человек», – приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин осудил киевский режим за удар по общежитию колледжа, где находились студенты. Глава государства поручил Минобороны проработать предложения ответа на теракт ВСУ.

