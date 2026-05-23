Главная / Новости / Петербуржец ворвался в учебное заведение с ножом

Петербуржец ворвался в учебное заведение с ножом

Мужчина приревновал женщину к охраннику учебного заведения и хотел с ним разобраться. Избежать трагедии помогли сотрудники полиции.

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 51-летнего мужчину, который пытался расправиться с конкурентом в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса.

Инцидент произошел 21 мая. Около 13:15 на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из учебного учреждения, расположенного на проспекте Энгельса. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал агрессора.

В результата конфликта из ревности пытался нанести ножевые ранения охраннику учебного заведения, своему ровеснику", — сообщает главк МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамах статьи о покушении на убийство. 

До 20 градусов тепла и ливни: прогноз погоды в Ленобласти на 24 мая

Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день недели.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 24 мая. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами днем возможны ливни с грозой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 гр., местами до +13 гр., днём +15...+20 гр. Атмосферное давление будет понижаться», — передают в ведомстве.

