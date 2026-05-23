Мужчина приревновал женщину к охраннику учебного заведения и хотел с ним разобраться. Избежать трагедии помогли сотрудники полиции.

В Выборгском районе Петербурга полиция задержала 51-летнего мужчину, который пытался расправиться с конкурентом в одном из учебных заведений на проспекте Энгельса.

Инцидент произошел 21 мая. Около 13:15 на пульт дежурного поступил сигнал тревоги из учебного учреждения, расположенного на проспекте Энгельса. Прибывший на место происшествия наряд полиции задержал агрессора.

В результата конфликта из ревности пытался нанести ножевые ранения охраннику учебного заведения, своему ровеснику", — сообщает главк МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в рамах статьи о покушении на убийство.