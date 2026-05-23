В поселке Бугры Всеволожского района нашли пропавшего 7-летнего ребенка живым и здоровым. На след мальчика вышла собака по кличке Ямато.

Страшный сон любого родителя стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области — их 7-летний сын внезапно исчез с детской площадки во время прогулки. Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть Всеволожского района, и на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошла лейтенант полиции из Центра кинологической службы Дарья Ракутина и ее четвероногий напарник по кличке Ямато.

Прибыв на улицу Тихую, служебная собака моментально взяла след и уверенно повела полицейских через жилой квартал. Пройдя несколько дворов, Ямато резко изменил направление движения и у одного из жилых корпусов своим поведением четко указал на местонахождение пропавшего. Благодаря профессионализму лейтенанта Ракутиной и чутью помощника, 7-летний мальчик был найден, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.