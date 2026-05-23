До 20 градусов тепла и ливни: прогноз погоды в Ленобласти на 24 мая

Синоптики рассказали о погоде в регионе в последний день недели.

Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 24 мая. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами днем возможны ливни с грозой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«Ветер юго-западный, западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 гр., местами до +13 гр., днём +15...+20 гр. Атмосферное давление будет понижаться», — передают в ведомстве.

Служебный пес Ямато нашел пропавшего 7-летнего мальчика в Ленобласти

Фото: МВД Медиа

В поселке Бугры Всеволожского района нашли пропавшего 7-летнего ребенка живым и здоровым. На след мальчика вышла собака по кличке Ямато.

Страшный сон любого родителя стал реальностью для семейной пары из Ленинградской области — их 7-летний сын внезапно исчез с детской площадки во время прогулки. Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть Всеволожского района, и на место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой вошла лейтенант полиции из Центра кинологической службы Дарья Ракутина и ее четвероногий напарник по кличке Ямато. 

Прибыв на улицу Тихую, служебная собака моментально взяла след и уверенно повела полицейских через жилой квартал. Пройдя несколько дворов, Ямато резко изменил направление движения и у одного из жилых корпусов своим поведением четко указал на местонахождение пропавшего. Благодаря профессионализму лейтенанта Ракутиной и чутью помощника, 7-летний мальчик был найден, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

