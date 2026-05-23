weather 11.6°
$ 71.21
82.54

Главная / Новости / Терпение России не безгранично: Сергей Перминов назвал недопустимым использование воздушного пространства Прибалтики в украинском конфликте

Новости Точка зрения outside

Терпение России не безгранично: Сергей Перминов назвал недопустимым использование воздушного пространства Прибалтики в украинском конфликте

Сергей Перминов предупредил прибалтийские страны о последствиях нынешней политики.

Терпение России не безгранично: Сергей Перминов назвал недопустимым использование воздушного пространства Прибалтики в украинском конфликте - Сергей Перминов предупредил прибалтийские страны о последствиях нынешней политики.
Фото: Валентин Илюшин/ Online47

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» назвал недопустимы использование воздушного пространства Прибалтики в украинском конфликте.

По мнению парламентария, страны ЕС, и в особенности прибалтийские государства, перешли грань между поддержкой киевского режима и прямым вовлечением в боевые действия. Перминов отметил, что именно усилиями европейских бюрократов обеспечивается постоянное финансирование и расширение военных возможностей Украины, что фактически делает Евросоюз участником конфликта.

«Военно-политическое руководство России внимательно наблюдает за ситуацией. Неприемлемость использования воздушного пространства и тем более территории прибалтийских государств для атак на нашу страну была доведена до их правительств. Как точно отметил глава МИД, нам все-таки присуще такое качество, как терпение. Но когда-то оно может лопнуть. И в самый неожиданный для оппонентов момент», — заявил сенатор.

Теги

Сергей Перминов
Новости outside

В США рассекретили новые кадры с НЛО

На видео попал странный летающий объект, природу которого специалисты не могут установить.

Министерство войны США опубликовало новые видеоматериалы, на которые попал странный летающий объект. Что именно было запечатлено на кадрах, специалисты не могут установить более 10 лет.

«Министерство войны публикует вторую порцию рассекреченных исторических материалов, касающихся неопознанных аномальных явлений», — указано на сайте ведомства.

Вам будет интересно
Ученые назвали Е-добавки, повышающие риск гипертонии
Исследование с участием более 112 тысяч добровольцев показало прямую связь между регулярным употреблением определенных пищевых консервантов и развитие...
22.05.2026
242

Теги

США НЛО видео

Популярное

ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил
ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

14:05 19.05.2026

В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату
В Петербурге и Ленобласти с 1 июня стартует прием заявлений на новую семейную выплату

12:17 21.05.2026

Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака
Молодому человеку к 20 годам диагностировали уже шесть видов рака

20:30 17.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться