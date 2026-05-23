Сергей Перминов предупредил прибалтийские страны о последствиях нынешней политики.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» назвал недопустимы использование воздушного пространства Прибалтики в украинском конфликте.
По мнению парламентария, страны ЕС, и в особенности прибалтийские государства, перешли грань между поддержкой киевского режима и прямым вовлечением в боевые действия. Перминов отметил, что именно усилиями европейских бюрократов обеспечивается постоянное финансирование и расширение военных возможностей Украины, что фактически делает Евросоюз участником конфликта.
«Военно-политическое руководство России внимательно наблюдает за ситуацией. Неприемлемость использования воздушного пространства и тем более территории прибалтийских государств для атак на нашу страну была доведена до их правительств. Как точно отметил глава МИД, нам все-таки присуще такое качество, как терпение. Но когда-то оно может лопнуть. И в самый неожиданный для оппонентов момент», — заявил сенатор.