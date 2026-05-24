В ночь с 27 на 28 мая с 00:30 до 02:30 будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе.

Это необходимо для проведения геодезической съемки ортотропной плиты и снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролётного строения моста, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

С 27 марта на участке трассы была введена дополнительная, третья полоса движения в реверсивном режиме. По состоянию на 23 мая перекрыты две полосы движения, введено ограничение скорости до 40 км/ч. Транспорт едет по одной полосе в каждую сторону. Все работы на переправе планируют закончить к 14 сентября 2027 года.