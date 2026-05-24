Движение по Ладожскому мосту закроют на два часа

Движение по Ладожскому мосту закроют на два часа

В ночь с 27 на 28 мая с 00:30 до 02:30 будет полностью перекрыто движение по Ладожскому мосту на 40-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе.

Это необходимо для проведения геодезической съемки.
Это необходимо для проведения геодезической съемки ортотропной плиты и снятия динамических нагрузок с неразводного металлического пролётного строения моста, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На «Коле» в Ленобласти введут реверсивное движение на полтора месяца
На участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти с 27 мая по 10 июля будет организовано реверсивное движение со светофорным ре...
22.05.2026
225

С 27 марта на участке трассы была введена дополнительная, третья полоса движения в реверсивном режиме. По состоянию на 23 мая перекрыты две полосы движения, введено ограничение скорости до 40 км/ч. Транспорт едет по одной полосе в каждую сторону.  Все работы на переправе планируют закончить к 14 сентября 2027 года.

ладожский мост Ленобласть ограничено движение
Новости СВО

На Международном книжном салоне в Петербурге обсудили роль культуры и литературы в поддержке участников СВО

В рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона прошел круглый стол под названием «Творческий патриотический полк: культура в поддержку специальной военной операции».

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной во

В нем приняли участие авторы, в частности, поэт из Соснового Бора Роман Третьяков с циклом стихов «Сыновья уходят в вечность», руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России Олег Булычев, редакция газеты «Гатчинская правда», выпустившая книгу про героев СВО на основе своих публикаций, создатель музея СВО с позывным «Алела», президент «Невского фронта» Александр Алеханов.

Все участники объединились вокруг идеи поддержки российских военных и понимания целей специальной военной операции. В ходе обсуждения было представлено множество примеров помощи фронту и культурных инициатив. В диалоге активно участвовали курсанты Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

В Ленобласти усилят поддержку участников СВО и их семей
Союз дорожников Ленинградской области, союз ветеранов спецназа «Тайфун», «Леноблводоканал» подписали соглашение с Мультицентром социальной и трудовой...
24.05.2026
126

СВО Ленобласть Петербург книжный салон

